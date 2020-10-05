Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе выступает против проведения отборочного матча Евро-2020 между национальной командой и Белоруссией. Игра запланирована на 8 октября.
Причина возможного срыва уже привычная для последних недель — вспышка коронавируса в стране. В последние дни в Грузии цифра заражений поднялась до 450, хотя летом была на уровне 20 новых случаев, сообщает Channel in Georgia.
Грузия и Белоруссия должны провести матч по "пути D" плей-офф отборочного турнира. В другом полуфинале запланирована встреча Северной Македонии и Косово.
Победившая команда из пары Грузия — Белоруссия станет хозяином финала, который состоится в ноябре. Лучшая сборная из этого квартета получит место в одной из групп финальной части Евро-2020, которая состоится летом 2021 года.
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