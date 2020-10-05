Отборочный матч Евро-2020 Грузия - Белоруссия под угрозой срыва

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе выступает против проведения отборочного матча Евро-2020 между национальной командой и Белоруссией. Игра запланирована на 8 октября.

Причина возможного срыва уже привычная для последних недель — вспышка коронавируса в стране. В последние дни в Грузии цифра заражений поднялась до 450, хотя летом была на уровне 20 новых случаев, сообщает Channel in Georgia.

Отбор Евро-2020

Грузия и Белоруссия должны провести матч по "пути D" плей-офф отборочного турнира. В другом полуфинале запланирована встреча Северной Македонии и Косово.

Победившая команда из пары Грузия — Белоруссия станет хозяином финала, который состоится в ноябре. Лучшая сборная из этого квартета получит место в одной из групп финальной части Евро-2020, которая состоится летом 2021 года.