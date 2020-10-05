В CAS считают, что Зайцева знала о подмене допинг-проб до Олимпиады

В опубликованном решении Спортивного арбитражного суда (CAS) приведены доводы судей по делу биатлонистки Ольги Зайцевой. Арбитры посчитали, что допинг-пробы спортсменки были подменены, а она сама знала о готовящейся афере до Олимпиады-2014.

В CAS отметили, что моча, которая находилась в допинг-пробе Зайцевой, сданной 19 февраля 2014 года, была "замещена", то есть в пробирке находилась "чистая" моча вместо той, в которой могли быть обнаружены запрещённые вещества.

Арбитры решили, что без участия Зайцевой подобную замену было сложно провернуть. Организаторам подмены необходимо было собрать "чистые" анализы до начала Игр.

"Комиссия считает, что это заблаговременное предоставление "чистой" мочи спортсменкой не могло быть осуществлено без предварительного уведомления", — говорится в решении CAS.

Повышенное содержание соли (натрия) в пробе Зайцевой арбитры посчитали достаточным доказательством того, что анализ был заменён.