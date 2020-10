Лондонский "Арсенал" расстался с многолетним талисманом клуба. Под сокращение попал знаменитый маскот футбольной команды "Гуннерзавр".

Зелёный динозавр развлекал болельщиков "Арсенала" во время матчей на протяжении 27 лет. Всё это время в костюм облачался Джерри Куй. Теперь мужчине придётся искать другую работу, сообщает Goal.

За время работы "Гуннерзавра" "канониры" 20 раз сыграли в Лиге чемпионов, трижды выиграли Английскую премьер-лигу.

Также команда завоевала восемь трофеев Кубка Англии, три Кубка Лиги и восемь Суперкубков.

Arsenal have made famous mascot Gunnersaurus redundant as part of their cost-cutting process, according to The Athletic 💔 pic.twitter.com/TFUdTFtGb5