"Арсенал" уволил динозавра после 27 лет работы в клубе

Лондонский "Арсенал" расстался с многолетним талисманом клуба. Под сокращение попал знаменитый маскот футбольной команды "Гуннерзавр".

Зелёный динозавр развлекал болельщиков "Арсенала" во время матчей на протяжении 27 лет. Всё это время в костюм облачался Джерри Куй. Теперь мужчине придётся искать другую работу, сообщает Goal.

За время работы "Гуннерзавра" "канониры" 20 раз сыграли в Лиге чемпионов, трижды выиграли Английскую премьер-лигу.

Также команда завоевала восемь трофеев Кубка Англии, три Кубка Лиги и восемь Суперкубков.