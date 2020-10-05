С футбольным клубом "Слоним-2017" из Первой лиги чемпионата Белоруссии после матча с "Гранитом" произошёл дорожный инцидент. Автобус, на котором команда направлялась домой, сбил лося на дороге.
Животное в результате ДТП скончалось на месте. Никто из футболистов не пострадал.
"Благодаря грамотным действиям водителя, столкновение с животным пришлось по касательной. Никто из команды, к счастью, не пострадал. Лося отбросило в левый кювет без признаков жизни", - сообщает клубная пресс-служба.
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