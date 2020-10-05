Футбольный клуб в Белоруссии сбил лося по дороге домой домой

С футбольным клубом "Слоним-2017" из Первой лиги чемпионата Белоруссии после матча с "Гранитом" произошёл дорожный инцидент. Автобус, на котором команда направлялась домой, сбил лося на дороге.

Животное в результате ДТП скончалось на месте. Никто из футболистов не пострадал.