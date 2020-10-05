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CAS растянул решение по Зайцевой, Вилухиной и Романовой на 222 страницы

На сайте Спортивного арбитражного суда (CAS) появилось решение по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Ранее арбитраж опубликовал сам вердикт, а сегодня его мотивировочную часть.

CAS растянул решение по Зайцевой, Вилухиной и Романовой на 222 страницы

Документы по россиянкам расположились на 222 страницах. Ранее CAS полностью оправдал Вилухину и Романову, но лишь частично Зайцеву. Спортсменке разрешили присутствовать на Олимпийских играх, но аннулировали результаты Сочи-2014. Так сборная России потеряла серебряную медаль Олимпиады в эстафете.

Вилухину, Романову и Зайцеву обвиняли в нарушениях антидопинговых правил. По словам адвоката спортсменок Алексея Панича, претензия к Зайцевой состоит в том, что в её пробах было повышенное содержание соли.

Защита спортсменки считает, что показатели содержания соли не превышают допустимую норму.

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