Гонка в Турции пройдёт без зрителей. На этап продали 40 тыс. билетов

Власти Турции запретили пускать на трибуны этапа "Формулы-1" зрителей. Органы здравоохранения сделали изменения в ведении статистики по коронавирусу, из-за чего случаев стало намного больше.

Ранее в статистику не учитывали бессимптомные случаи. Турция входит в двадцатку стран по распространению "ковида". В последние дни в стране фиксируется около 1,5 тыс. новых заразившихся.

Организаторы Гран-при продали на этап 40 тыс. билетов. Этап должен был пройти в Стамбуле впервые с 2011 года. Гонку включили в календарь из-за пандемии.