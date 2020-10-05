Логинов приступил к тренировкам в Сочи

Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский рассказал о планах подготовки биатлониста Александра Логинова. Чемпион мира полностью восстановился от травмы локтя и приступил к тренировкам в Сочи.

Ранее Логинов пропустил чемпионат России по летнему биатлону.

"Саша приступил к тренировкам, у него все хорошо. Локоть на данный момент его не беспокоит", — приводит ТАСС слова Кугаевского.

Старт нового сезона намечен на 28 ноября. Логинов получил место в сборной России на Кубок мира.

Первые два этапа турнира состоятся в финском Контиолахти, следующие два в австрийском Хохфильцене. Решение по январским этапам Кубка мира будет принято позже.