В "Сочи" хотели бы вернуть Кокорина

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что не против вернуть нападающего Александра Кокорина в команду. Форвард выступал в составе сочинцев в конце прошлого сезона.

За "Сочи" Кокорин отыграл 10 матчей, в которых забил семь мячей. 1 августа игрок подписал контракт со "Спартаком", но с тех пор из-за травм провёл всего три матча.

"Конечно, я был бы не против. Но вы поймите и другую вещь — его же не просто так в "Спартак" позвали. Это топовый игрок. Не знаю, почему все время восстанавливается… Вопрос к медицинскому штабу москвичей", — приводит "СЭ" слова Ротенберга.

Кроме того, владелец "Сочи" отметил, что сам Кокорин может не захотеть возвращаться в команду.