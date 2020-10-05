Футболисты сборной России почти в полном составе собрались на базе в Новогорске. Команда в понедельник приступила к подготовке к октябрьским матчам.
На занятии присутствуют все футболисты, кроме игрока "Валенсии" Дениса Черышева. Легионер команды прилетит из Испании вечером, сообщает пресс-служба сборной.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на матчи в октябре вызваны 25 игроков. Сборная России перед играми занимает 32-е место в рейтинге ФИФА.
В октябре россияне проведут три домашних матча на стадионах ЦСКА и "Динамо".
Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.