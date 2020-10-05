Сборная России приступила к тренировкам без Черышева

Футболисты сборной России почти в полном составе собрались на базе в Новогорске. Команда в понедельник приступила к подготовке к октябрьским матчам.

На занятии присутствуют все футболисты, кроме игрока "Валенсии" Дениса Черышева. Легионер команды прилетит из Испании вечером, сообщает пресс-служба сборной.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на матчи в октябре вызваны 25 игроков. Сборная России перед играми занимает 32-е место в рейтинге ФИФА.

С кем сыграет сборная России

В октябре россияне проведут три домашних матча на стадионах ЦСКА и "Динамо".