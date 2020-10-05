"Сити" поблагодарил "Тоттенхэм" за разгром "Юнайтед"

В "Манчестер Сити" отреагировали на победу "Тоттенхэма" над "Манчестер Юнайтед" со счётом 6:1. "Горожане", извечные соперники "красных дьяволов", поблагодарили "шпро" за разгром.

В официальном Twitter "Сити" появилось сообщение, в котором победа "Тоттенхэма" отмечена "рукопожатием".

Девять лет назад, в октябре 2011 года, "Манчестер Сити" победил "Юнайтед" с тем же счётом 6:1. "Горожанами" руководил Роберто Манчини, "дьяволами" — Алекс Фергюсон.