В "Манчестер Сити" отреагировали на победу "Тоттенхэма" над "Манчестер Юнайтед" со счётом 6:1. "Горожане", извечные соперники "красных дьяволов", поблагодарили "шпро" за разгром.
В официальном Twitter "Сити" появилось сообщение, в котором победа "Тоттенхэма" отмечена "рукопожатием".
🤝 @SpursOfficial https://t.co/CcLAb2gcmO— Manchester City (@ManCity) October 4, 2020
Девять лет назад, в октябре 2011 года, "Манчестер Сити" победил "Юнайтед" с тем же счётом 6:1. "Горожанами" руководил Роберто Манчини, "дьяволами" — Алекс Фергюсон.
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