Гендиректор "Зента" прокомментировал перепалку Семака и Дзюбы

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев ответил на предположения СМИ о конфликте между главным тренером Сергеем Семаком и нападающим Артёмом Дзюбой. Во время игры 10-го тура РПЛ против "Спартака" между ними произошла перепалка.

По словам Медведева, никакого конфликта в команде нет. Он назвал случившееся "нормальным эмоциональным разговором".

"СМИ надо жареное искать, даже если его нет. Между ними нет конфликта, Артем готовится к матчам сборной. В "Зените" выходные, через три дня команда выходит готовиться", — приводит Sport24 слова Медведева.

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью 1:1. Команды лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав по 21 очку.

Дзюба в этом сезоне забил шесть мячей в РПЛ. Вместе с Седаром Азмуном он делит вторую строчку в бомбардирской гонке. Лидирует полузащитник Кристиан Нобоа из "Сочи".