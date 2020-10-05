В Нагорном Карабахе погиб чемпион Армении по силовому триатлону

В Нагорном Карабахе погиб многократный чемпион Армении по силовому триатлону Татул Арутюнян. Сообщается, что спортсмен умер во время "ожесточённых боёв".
"С сожалением сообщаем, что в ожесточённых боях в Арцахе погиб многократный чемпион Армении и просто хороший человек Татул Арутюнян. От имени федерации выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Покойся с миром, герой", — говорится в сообщении Федерации пауэрлифтинга Армении.
Ցավով տեղեկացնում ենք, որ Արցախյան թեժ մարտերում զոհվել է Հայաստանի ուժային եռամարտի հավաքականի անդամ, Հայաստանի բազմակի…Опубликовано Armenian Powerlifting Federation Воскресенье, 4 октября 2020 г.
Очередной виток конфликта в Нагорном Карабахе начался 27 сентября. В Армении и Азербайджане была объявлена мобилизация. В Армении и Карабахе введено военное положение.
Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.