Молодёжная сборная России выиграла чемпионат Европы по волейболу

Молодёжная сборная России победила на чемпионате Европы по волейболу. Турнир состоялся в чешском Брно.

На групповом этапе россияне обыграли команды Белоруссии (3:1), Германии (3:2) и Голландии (3:0). В полуфинале сборная победила Бельгию (3:2).

В финале в присутствии 350 зрителей (во время турнира были введены ограничения из-за коронавируса) Россия победила Италию со счётом 3:1 (25:23, 12:25, 26:24, 27:25).

Чемпионы Европы-2020

Тренирует "молодёжку" Михаил Николаев. Чемпионами Европы в этом году стали: