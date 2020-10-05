"Оренбург" не может выиграть четыре матча, но остаётся лидером

В Футбольной национальной лиге состоялся 13-й тур. "Оренбург" потерял очки в четвёртый раз подряд.

Команда чешского специалиста Марцела Лички сыграла вничью с московским "Велесом" - 1:1. Ранее "Оренбург" поделил очки с "Балтикой" (2:2), "Краснодаром-2" (1:1) и "Акроном" (0:0).

Несмотря на четыре ничьи подряд "Оренбург" остаётся на первом месте в ФНЛ. У команд нет ни одного поражения в этом сезоне. В следующем туре 9 октября лидер примет на своём поле "СКА-Хабаровск".

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