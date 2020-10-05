Трусова прекратила тренировки у Розанова, ушедшего от Тутберидзе

Фигуристка Александра Трусова прекратила тренировки у Сергея Розанова. Она останется в академии Плющенко и будет работать с самим олимпийским чемпионом, а также Дмитрием Михайловым и Сергеем Алексеевым.

По сведениям ТАСС, никакого конфликта между Трусовой и Розановым нет. Ранее оба покинули группу Этери Тутберидзе, из-за чего в российском фигурном катании произошёл скандал.

Александра Трусова

Девушка на юниорском уровне дважды становилась чемпионкой мира, а также выиграла финал "Гран-при". В сезоне-2019/20 впервые выступала во взрослом катании.