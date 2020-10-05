Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Помпео: Штаты готовы к провокациям
Сын Сергея Фургала задержан в Хабаровске
"Наполи" получит техническое поражение за матч с "Ювентусом"
Из Степанакерта уехали почти все иностранные журналисты
Бородина отреагировала на интервью мужа
Губернатор Омской области заболел коронавирусом
Клопп прокомментировал унизительное поражение "Ливерпуля"
Доцент РАНХиГС предрек России ипотечный кризис
Швеция призывает Армению и Азербайджан вернуться к мирным переговорам

"Майами" ушёл от разгрома в финальной серии с "Лейкерс"

"Майами Хит" одержал победу в третьем матче финальной серии плей-офф НБА против "Лейкерс". Игра завершилась со счётом 115:104.

"Майами" ушёл от разгрома в финальной серии с "Лейкерс"

Удачный матч получился у игрока "Майами" Джимми Батлера. Он сделал трипл-дабл в этой встрече — 40 очков, 11 подборов и 13 передач. Игрок стал только третьим в истории НБА кому удалось сделать трипл-дабл с 40 очками в финальных сериях. Ранее подобное достижение покорилось Леброну Джеймсу (2015 год) и Джерри Уэсту (1969 год).

Статистика 3-го матча "Майами" — "Лейкерс"

  • Джимми Батлер (М) — 40 очков+11 подборов+13 передач.
  • Леброн Джеймс (Л) — 25+10+8.
  • Маркифф Моррис (Л) — 19+6+2.
  • Кайл Кузьма (Л) — 19+3+0.
  • Келли Олиник (М) — 17+7+1.
  • Тайлер Хирро (М) — 17+3+2.
  • Энтони Дэвис (Л) — 15+5+3.
  • Данкан Робинсон (М) — 13+5+3.
  • Джей Краудер (М) — 12+8+1.

"Лейкерс" — "Майами": счёт в серии

Счёт в серии стал 2:1 в пользу команды из Лос-Анджелеса. Таким образом, фавориты не смогли всухую выиграть у "Майами". Следующий матч состоится 7 октября.

Последние материалы
Трамп скрывал результат первого теста на коронавирус
Помпео: Штаты готовы к провокациям
Сын Сергея Фургала задержан в Хабаровске
"Наполи" получит техническое поражение за матч с "Ювентусом"
Из Степанакерта уехали почти все иностранные журналисты
Бородина отреагировала на интервью мужа
Губернатор Омской области заболел коронавирусом
Клопп прокомментировал унизительное поражение "Ливерпуля"
Доцент РАНХиГС предрек России ипотечный кризис
Швеция призывает Армению и Азербайджан вернуться к мирным переговорам
Популярное
Новости Севастополя
Крым обозначил единственное условие для возвращения в состав Украины

Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.

Крым обозначил единственное условие для возвращения в состав Украины
Протестующие в Минске разобрали водомёт по частям
Новости Белоруссии
Протестующие в Минске разобрали водомёт по частям
Российский шоу-бизнес
Миро осудила покойную дочь Владимира Конкина
Российский шоу-бизнес
Кудрявцева поразила вычурными интерьерами своей шикарной квартиры
Рустем Сафронов Скучная президентская кампания в США разочаровала Рустем Сафронов Игорь Буккер Таинственные ритуалы кочевников Сибири Игорь Буккер Усам Оздемиров "Один пояс, один путь" плюс евразийская интеграция Усам Оздемиров
Комментарии
Почему в "сопротивлении маскам" нет ничего нового
Протестующие в Минске разобрали водомёт по частям
Алексиевич сообщила о намерении вернуться в Белоруссию
Трамп может победить на выборах даже в случае смерти
Киселёв предлагает судить Навального за клевету
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
"Тоттенхэм" на выезде разгромил "МЮ" с неприличным счётом
В Керчи закрылась паромная переправа
"Тоттенхэм" на выезде разгромил "МЮ" с неприличным счётом
Корабль России — лучше, чем "Мистраль"
Корабль России — лучше, чем "Мистраль"
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Алексиевич сообщила о намерении вернуться в Белоруссию
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Сергей Сухинов: "Инопланетные плазмоиды подарили нам пирамиды"
Маркедонов: какова роль России в армяно-азербайджанском конфликте
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников