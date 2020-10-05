"Майами" ушёл от разгрома в финальной серии с "Лейкерс"

"Майами Хит" одержал победу в третьем матче финальной серии плей-офф НБА против "Лейкерс". Игра завершилась со счётом 115:104.

Удачный матч получился у игрока "Майами" Джимми Батлера. Он сделал трипл-дабл в этой встрече — 40 очков, 11 подборов и 13 передач. Игрок стал только третьим в истории НБА кому удалось сделать трипл-дабл с 40 очками в финальных сериях. Ранее подобное достижение покорилось Леброну Джеймсу (2015 год) и Джерри Уэсту (1969 год).

Статистика 3-го матча "Майами" — "Лейкерс"

Джимми Батлер (М) — 40 очков+11 подборов+13 передач.

Леброн Джеймс (Л) — 25+10+8.

Маркифф Моррис (Л) — 19+6+2.

Кайл Кузьма (Л) — 19+3+0.

Келли Олиник (М) — 17+7+1.

Тайлер Хирро (М) — 17+3+2.

Энтони Дэвис (Л) — 15+5+3.

Данкан Робинсон (М) — 13+5+3.

Джей Краудер (М) — 12+8+1.

"Лейкерс" — "Майами": счёт в серии

Счёт в серии стал 2:1 в пользу команды из Лос-Анджелеса. Таким образом, фавориты не смогли всухую выиграть у "Майами". Следующий матч состоится 7 октября.