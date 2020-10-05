"Майами Хит" одержал победу в третьем матче финальной серии плей-офф НБА против "Лейкерс". Игра завершилась со счётом 115:104.
Удачный матч получился у игрока "Майами" Джимми Батлера. Он сделал трипл-дабл в этой встрече — 40 очков, 11 подборов и 13 передач. Игрок стал только третьим в истории НБА кому удалось сделать трипл-дабл с 40 очками в финальных сериях. Ранее подобное достижение покорилось Леброну Джеймсу (2015 год) и Джерри Уэсту (1969 год).
Счёт в серии стал 2:1 в пользу команды из Лос-Анджелеса. Таким образом, фавориты не смогли всухую выиграть у "Майами". Следующий матч состоится 7 октября.
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