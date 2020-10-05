Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отреагировал на поражение от "Астон Виллы". "Красны" неожиданно получили в свои ворота семь мячей и забили два.
Это поражение стало "рекордным" для немецкого специалиста. Ранее его команды никогда не пропускали семь мячей. Худший матч в карьере Клоппа — поражение "Майнца" от "Вердера" в 2006 году. Тогда игра завершилась со счётом 6:1 в пользу бременцев.
Клопп после игры отметил, что команда не была настолько целеустремленной, как "Астон Вилла".
"У нас были неиспользованные моменты, но нельзя сказать, что счёт мог быть 7:7. Команда допускала слишком много ошибок. Мы упустили нити игры, когда пропустили первый мяч.
Недавно я сказал, что хотим переписывать историю. Это как раз был исторический момент, но не такой, как нужен нам", — приводит ВВС слова Клоппа.
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