Клопп прокомментировал унизительное поражение "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отреагировал на поражение от "Астон Виллы". "Красны" неожиданно получили в свои ворота семь мячей и забили два.

Это поражение стало "рекордным" для немецкого специалиста. Ранее его команды никогда не пропускали семь мячей. Худший матч в карьере Клоппа — поражение "Майнца" от "Вердера" в 2006 году. Тогда игра завершилась со счётом 6:1 в пользу бременцев.

"Ливерпуль" пропустил семь мячей впервые с 1963 года.

"Мы хотим творить историю, но не так"

Клопп после игры отметил, что команда не была настолько целеустремленной, как "Астон Вилла".