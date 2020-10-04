Ерёменко пропустил матч с "Сочи" из-за несчастья в семье

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, почему игру с "Сочи" пропустил полузащитник Роман Ерёменко. У футболиста семейные неурядицы.

"У него в семье случилось несчастье, поэтому его не было на игре", — приводит "СЭ" слова Карпина.

Наставник "Ростова" пообещал, что к следующей игре Ерёменко будет готов выйти на поле.

"Ростов" проиграл "Сочи" со счётом 2:4. Дубль в этой игре сделал Антон Заболотный.