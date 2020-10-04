Карпин объяснил, за что его удалили после матча с "Сочи"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал об инциденте после матча с "Сочи" (4:2). Арбитр игры Евгений Турбин удалил специалиста за разговоры.

По словам Карпина, он был недоволен работой бригады арбитров и спросил у Турбина, почему он принимал разные решения в одинаковых ситуациях. На это судья улыбнулся, а главный тренер спросил, почему он так делает.

"Спросил у судьи, почему он показал карточку Козлову за игру высоко поднятой ногой, а потом Хасимото сыграл ещё выше, и он карточку не показал. Он начал улыбаться. Я спросил, почему он улыбается. И он уже показал красную. Вот так у нас судьи работают", — заявил Карпин в эфире "Матч ТВ".

"Сочи" выиграл матч со счётом 4:2. "Ростов" занимает пятое место в турнирной таблице с 17-ю очками.