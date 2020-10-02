Главный тренер "Фейеноорда" Дик Адвокат прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. В соперники его команде попался московский ЦСКА.

Ранее Адвокат тренировал сборную России и питерский "Зенит". По словам специалиста, российские клубы могут позволить себе хороших футболистов.

"Это группа с интересными командами. Могло быть хуже, но будет захватывающе. В России все еще много денег, чтобы покупать игроков, а значит и много качественных футболистов. Если они хотят кого-то привезти, они просто кладут деньги на стол", — приводит слова Адвоката сайт "Фейеноорда".