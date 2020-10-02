Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о состоянии команды перед матчем против "Зенита". Игра состоится 3 октября.
По словам Тедеско, игроку предстоит двухнедельный курс реабилитации после повреждения.
"Наверняка Кокорин пропустит следующий матч. Ему предстоит еще двухнедельный курс лечения. Сегодня примем еще другие решения по остальным игрокам", — приводит РИА Новости слова Тедеско.
Кокорин в этом сезоне выходил на поле три раза. Футболист отметился результативной передачей.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".