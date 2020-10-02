Кокорин пропустит матч "Спартак" - "Зенит"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о состоянии команды перед матчем против "Зенита". Игра состоится 3 октября.

По словам Тедеско, игроку предстоит двухнедельный курс реабилитации после повреждения.

"Наверняка Кокорин пропустит следующий матч. Ему предстоит еще двухнедельный курс лечения. Сегодня примем еще другие решения по остальным игрокам", — приводит РИА Новости слова Тедеско.

Кокорин в этом сезоне выходил на поле три раза. Футболист отметился результативной передачей.