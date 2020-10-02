Фигуристка Алина Загитова попросила болельщиков поддержать её. Спортсменка обратилась к фанатам в интервью Первому каналу.

Загитова в этом сезоне вряд ли выступит на турнирах. Она не участвовала на прокатах сборной России, а также не попала в состав участниц "Гран-при России".

"Знаю, что болельщики за меня очень переживают. Сейчас я начала активно вести свой аккаунт в Instagram, чтобы они знали, что происходит в моей жизни. Не переживайте, у меня все хорошо! Как и раньше, радуюсь жизни. Сейчас только появилось еще что-то, помимо фигурного катания. У меня ничего не изменилось. Просто добавились новые занятия, репетиторы. Я развиваюсь не только в спорте ", — заявила спортсменка.