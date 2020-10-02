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Как ЦСКА играл с соперниками по Лиге Европы

УЕФА провёл жеребьёвку группового этапа Лиги Европы, во время которой своих соперников узнал московский ЦСКА. Армейцы сыграют с австрийским "Вольфсбергом", загребским "Динамо" и голландским "Фейеноордом".

Как ЦСКА играл с соперниками по Лиге Европы

Соперники ЦСКА в Лиге Европы

"Вольфсберг"

Армейцы ранее никогда не встречались с "Вольфсбергом" и вообще австрийскими клубами. Соперник ЦСКА в третий раз вышел в еврокубки.

Предыдущие попытки "Вольфсберга" оказались неудачными — один раз команда не прошла квалификацию Лиги Европы, а в прошлом сезоне заняла четвёртое место в группе.

"Динамо" Загреб

ЦСКА также впервые встретится с загребским "Динамо". Но против хорватских команд армейцы играли — в 2008 году команда дважды победила "Славен" в 1-м основном раунде Кубка УЕФА.

"Фейеноорд"

С опытным голландским бойцом ЦСКА встречался трижды. В далёком 1996 году армейцы не смогли пройти "Фейеноорд" в 1/32 финала Кубка УЕФА — 0:1, 1:1.

В 2008 году в групповом этапе Кубка УЕФА ЦСКА победил "Фейеноорд" со счётом 3:1 на выезде.

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