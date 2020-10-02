УЕФА провёл жеребьёвку группового этапа Лиги Европы, во время которой своих соперников узнал московский ЦСКА. Армейцы сыграют с австрийским "Вольфсбергом", загребским "Динамо" и голландским "Фейеноордом".
Армейцы ранее никогда не встречались с "Вольфсбергом" и вообще австрийскими клубами. Соперник ЦСКА в третий раз вышел в еврокубки.
Предыдущие попытки "Вольфсберга" оказались неудачными — один раз команда не прошла квалификацию Лиги Европы, а в прошлом сезоне заняла четвёртое место в группе.
ЦСКА также впервые встретится с загребским "Динамо". Но против хорватских команд армейцы играли — в 2008 году команда дважды победила "Славен" в 1-м основном раунде Кубка УЕФА.
С опытным голландским бойцом ЦСКА встречался трижды. В далёком 1996 году армейцы не смогли пройти "Фейеноорд" в 1/32 финала Кубка УЕФА — 0:1, 1:1.
В 2008 году в групповом этапе Кубка УЕФА ЦСКА победил "Фейеноорд" со счётом 3:1 на выезде.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".