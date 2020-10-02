Адвокат рассказал, почему CAS наказал биатлонистку Зайцеву

Адвокат Алексей Панич, который представлял интересы российских биатлонисток в Спортивном арбитражном суде (CAS), объяснил, на каком основании арбитры оставили в силе дисквалификацию Ольги Зайцевой.

Ранее суд оправдал Яну Романову и Ольгу Вилухину, но лишь частично Зайцеву. Из-за этого женская эстафетная команда лишилась серебряной медали на Олимпиаде-2014 в Сочи.

По словам Панича, единственный аргумент CAS - повышенный уровень соли в анализах спортсменки. Вместе с тем, защита считает, что такой показатель является допустимым.

"Арбитры пришли к выводу, что в пробах спортсменки подозрительный уровень соли. Наш довод — в том, что это физиологически допустимый показатель. Он является высоким, но при определенных обстоятельствах может наблюдаться и у здорового человека", - приводит "СЭ" слова Панича.

Зайцева подала апелляцию

Адвокат заявил, что сделал обращение в Федеральный суд Швейцарии, который имеет право отправить дело на пересмотр в CAS. Если в других подобных случая у российских спортсменов был необъяснимо высокий уровень соли в пробах, то по мнению юриста в деле Зайцевой можно доказать, что применения допинга не было.