"Хонда" решила уйти из "Формулы-1" в конце 2021 года

Командам "Формулы-1" "Ред Булл" и "Альфа Таури" придётся искать нового поставщика моторов. О своём уходе из "Королевских гонок" объявила "Хонда".

Автоконцерн решил перенаправить средства, которые тратятся на "Формулу-1", на разработку "моторов будущего". К 2050 году "Хонда" планирует полностью перейти на экологически чистые силовые установки.

"Хонда" в "Формуле-1"

Автоконцерн выставлял собственную команду с 2006 по 2008 год. За "Хонду" выступали Дженсон Баттон и Рубенс Баррикелло. Лучший результат — 4-е место в Кубке Конструкторов.

Моторы "Хонда" представлены в "Формуле-1" с 1961 года. Команда сотрудничала с разными конструкторами.