Ирина Слуцкая рассказала о страданиях из-за неизлечимой болезни

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая призналась, что страдает от неизлечимого заболевания. Двукратной чемпионке мира приходится использовать гормональные препараты, чтобы поддерживать жизнь.

"Это заболевание сосудов. К сожалению, оно не лечится. Я вынуждена поддерживать свою жизнь гормональными препаратами", — заявила Слуцкая в интервью сайту teleprogramma. pro.

Также Слуцкая заявила, что могла не иметь детей. Об этом ей говорили многие врачи, но в 2019 году женщина родила своего третьего ребёнка — дочь Киру.

"Я напрямую спрашивала врача, будут ли у меня дети. Он опустил глаза и сказал, что у одной из его пациенток родился ребёнок. По сути, это был приговор. Представляете удивление врача, когда я пришла к нему и сказала, что беременна! Тогда мою беременность вели пять врачей, но, к счастью, всё обошлось и малыш родился здоровым", — рассказала Слуцкая.

Ирина Слуцкая

Слуцкая завоевала два золота чемпионата мира и семь — чемпионата Европы. Также по четыре раза была лучшей на чемпионате России и в финале "Гран-при".

На счету спортсменки две медали Олимпийских игр: