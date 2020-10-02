Как "Зенит", "Локо" и "Краснодар" играли с соперниками по ЛЧ

Российские клубы в результате жеребьёвки 1 октября узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.

"Краснодар" впервые встретится с "Ренном" и "Челси", но уже имеет опыт противостояния с "Севильей". Испанскую команду "быки" обыграли дома со счётом 2:1, а в гостях уступили 0:3 в рамках группового этапа Лиги Европы в 2018 году. Поражение не помешало команде выйти в следующий раунд.

Соперники "Краснодара"

"Севилья" - 1 победа (2:1 дома), 1 поражение (0:3 в гостях). Групповой этап Лиги Европы-2018/19.

- 1 победа (2:1 дома), 1 поражение (0:3 в гостях). Групповой этап Лиги Европы-2018/19. "Ренн", "Челси" - впервые.

"Зенит" ранее не играл против "Лацио" и "Брюгге". С дортмундской "Боруссией" питерцы встретились в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2014 году. Тогда после гостевой победы 2:1 команда дома уступила со счётом 2:4 и вылетела из турнира.

Соперники "Зенита"

"Боруссия" Д - 1 победа (2:1 в гостях), 1 поражение (2:4 дома). 1/8 финала Лиги чемпионов-2013/14.

- 1 победа (2:1 в гостях), 1 поражение (2:4 дома). 1/8 финала Лиги чемпионов-2013/14. "Лацио", "Брюгге" - впервые.

"Локомотив" впервые встретится с австрийским "Зальцбургом". С немецкой "Баварией" железнодорожники играли, но было это 15 лет назад. В 1/32 финала Кубка УЕФА команда была разгромлена с общим счётом 0:6.

С мадридским "Атлетико" у "Локо" богатая история противостояния. В 2007 году железнодорожники встретились с мадридцами в Москве в рамках группового этапа Кубка УЕФА. Ничья 3:3 не помогла "Локомотиву" — команда не прошла дальше.

В 2017 году "Локомотив" потерпел два поражения с общим счётом 1:8 в 1/8 финала Лиги Европы.

Наконец, в прошлом сезоне железнодорожники дважды уступили испанцам в группе Лиги чемпионов — оба раза со счётом 0:2.

Соперники "Локомотива"