Российские клубы в результате жеребьёвки 1 октября узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.
"Краснодар" впервые встретится с "Ренном" и "Челси", но уже имеет опыт противостояния с "Севильей". Испанскую команду "быки" обыграли дома со счётом 2:1, а в гостях уступили 0:3 в рамках группового этапа Лиги Европы в 2018 году. Поражение не помешало команде выйти в следующий раунд.
"Зенит" ранее не играл против "Лацио" и "Брюгге". С дортмундской "Боруссией" питерцы встретились в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2014 году. Тогда после гостевой победы 2:1 команда дома уступила со счётом 2:4 и вылетела из турнира.
"Локомотив" впервые встретится с австрийским "Зальцбургом". С немецкой "Баварией" железнодорожники играли, но было это 15 лет назад. В 1/32 финала Кубка УЕФА команда была разгромлена с общим счётом 0:6.
С мадридским "Атлетико" у "Локо" богатая история противостояния. В 2007 году железнодорожники встретились с мадридцами в Москве в рамках группового этапа Кубка УЕФА. Ничья 3:3 не помогла "Локомотиву" — команда не прошла дальше.
В 2017 году "Локомотив" потерпел два поражения с общим счётом 1:8 в 1/8 финала Лиги Европы.
Наконец, в прошлом сезоне железнодорожники дважды уступили испанцам в группе Лиги чемпионов — оба раза со счётом 0:2.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".