Хорватская "Риека" в четверг преподнесла сенсацию в Копенгагене. Команда обыграла местный клуб со счётом 1:0 в плей-офф раунде Лиги Европы и вышла в групповой этап.
Единственный гол был забит на 20-й минуте матча. Взятие ворот получилось курьёзным — после серии ошибок датчан хорватский форвард довёл мяч до штрафной и нанёс удар.
Мяч попал в перекладину, отлетел в поле, но от Петера Анкерсена попал в сетку ворот.
Only in Europa Leaguepic.twitter.com/JuLbGqiU5v— Troll Football Media (@Troll__Footbal) October 1, 2020
"Риека" может стать соперником московского ЦСКА: корзины жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".