Хорватская "Риека" забила самый смешной гол в Лиге Европы

Хорватская "Риека" в четверг преподнесла сенсацию в Копенгагене. Команда обыграла местный клуб со счётом 1:0 в плей-офф раунде Лиги Европы и вышла в групповой этап.

Единственный гол был забит на 20-й минуте матча. Взятие ворот получилось курьёзным — после серии ошибок датчан хорватский форвард довёл мяч до штрафной и нанёс удар.

Мяч попал в перекладину, отлетел в поле, но от Петера Анкерсена попал в сетку ворот.

Only in Europa Leaguepic.twitter.com/JuLbGqiU5v — Troll Football Media (@Troll__Footbal) October 1, 2020

"Риека" может стать соперником московского ЦСКА: корзины жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.