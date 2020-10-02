ЦСКА узнал возможных соперников по Лиге Европы

В четверг, 1 октября, стали известны все участники группового этапа Лиги Европы. Россию в этом турнире представляет московский ЦСКА.

Сегодня состоится жеребьёвка группового этапа — 48 команд распределят по 12 группам. Мероприятие начнётся в 14.00 по московскому времени.

Армейцы имеют хороший клубный рейтинг и попали в 1-ю "корзину" при жеребьёвке. Возглавляют посев английские клубы "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Корзины жеребьёвки Лиги Европы

1-я "корзина":

"Арсенал" (Англия).

"Тоттенхэм" (Англия).

"Рома" (Италия).

"Наполи" (Италия).

"Бенфика" (Португалия).

"Байер" (Германия).

"Вильярреал" (Испания).

ЦСКА (Москва, Россия).

"Брага" (Португалия).

"Гент" (Бельгия).

ПСВ (Голландия).

"Селтик" (Шотландия).

2-я "корзина":

"Динамо" (Загреб, Хорватия).

"Спарта" (Чехия).

"Славия" (Чехия).

"Лудогорец" (Болгария).

"Янг Бойз" (Швейцария).

"Црвена Звезда" (Сербия).

"Рапид" (Австрия).

"Лестер" (Англия).

"Карабах" (Азербайджан).

ПАОК (Греция).

"Стандард" (Бельгия).

"Реал Сосьедад" (Испания).

3-я "корзина":

"Гранада" (Испания).

"Милан" (Италия).

"АЗ Алкмаар" (Голландия).

"Фейеноорд" (Голландия).

АЕК (Греция).

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).

"Рейнджерс" (Шотландия).

"Мольде" (Норвегия).

"Хоффенхайм" (Германия).

ЛАСК (Австрия).

"Хапоэль" (Израиль).

"ЧФР Клуж" (Румыния).

4-я "корзина":