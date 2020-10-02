ЦСКА узнал возможных соперников по Лиге Европы
В четверг, 1 октября, стали известны все участники группового этапа Лиги Европы. Россию в этом турнире представляет московский ЦСКА.
Сегодня состоится жеребьёвка группового этапа — 48 команд распределят по 12 группам. Мероприятие начнётся в 14.00 по московскому времени.
Армейцы имеют хороший клубный рейтинг и попали в 1-ю "корзину" при жеребьёвке. Возглавляют посев английские клубы "Арсенал" и "Тоттенхэм".
Корзины жеребьёвки Лиги Европы
1-я "корзина":
- "Арсенал" (Англия).
- "Тоттенхэм" (Англия).
- "Рома" (Италия).
- "Наполи" (Италия).
- "Бенфика" (Португалия).
- "Байер" (Германия).
- "Вильярреал" (Испания).
- ЦСКА (Москва, Россия).
- "Брага" (Португалия).
- "Гент" (Бельгия).
- ПСВ (Голландия).
- "Селтик" (Шотландия).
2-я "корзина":
- "Динамо" (Загреб, Хорватия).
- "Спарта" (Чехия).
- "Славия" (Чехия).
- "Лудогорец" (Болгария).
- "Янг Бойз" (Швейцария).
- "Црвена Звезда" (Сербия).
- "Рапид" (Австрия).
- "Лестер" (Англия).
- "Карабах" (Азербайджан).
- ПАОК (Греция).
- "Стандард" (Бельгия).
- "Реал Сосьедад" (Испания).
3-я "корзина":
- "Гранада" (Испания).
- "Милан" (Италия).
- "АЗ Алкмаар" (Голландия).
- "Фейеноорд" (Голландия).
- АЕК (Греция).
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).
- "Рейнджерс" (Шотландия).
- "Мольде" (Норвегия).
- "Хоффенхайм" (Германия).
- ЛАСК (Австрия).
- "Хапоэль" (Израиль).
- "ЧФР Клуж" (Румыния).
4-я "корзина":
- "Заря" (Украина).
- "Ницца" (Франция).
- "Лилль" (Франция).
- "Риека" (Хорватия).
- "Дандолк" (Ирландия).
- "Слован" (Чехия).
- "Антверпен" (Бельгия).
- "Лех" (Польша).
- "Сивасспор" (Турция).
- "Вольфсберг" (Австрия).
- "Омония" (Кипр).
- ЦСКА (София, Болгария).