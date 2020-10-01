"Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" узнали соперников по Лиге чемпионов
Российские клубы узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. 1 октября в Ньоне прошла жеребьёвка турнира.
Впервые в основной сетке Лиги чемпионов три российские команды - "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар".
Жеребьёвка Лиги чемпионов
Группа A
- "Бавария" (Германия).
- "Атлетико" (Испания).
- "Зальцбург" (Австрия).
- "Локомотив" (Россия).
Группа B
- "Реал" (Испания).
- "Шахтёр" (Украина).
- "Интер" (Италия).
- "Боруссия" Менхенгладбах (Германия).
Группа C
- "Порту" (Португалия).
- "Манчестер Сити" (Англия).
- "Олимпиакос" (Греция).
- "Марсель" (Франция).
Группа D
- "Ливерпуль" (Англия).
- "Аякс" (Голландия).
- "Аталанта" (Италия).
- "Митьюлланн" (Дания).
Группа E
- "Севилья" (Испания).
- "Челси" (Англия).
- "Краснодар" (Россия).
- "Ренн" (Франция).
Группа F
- "Зенит" (Россия).
- "Боруссия" Дортмунд (Германия).
- "Лацио" (Италия).
- "Брюгге" (Бельгия).
Группа G
- "Ювентус" (Италия).
- "Барселона" (Испания).
- "Динамо" Киев (Украина).
- "Ференцварош" (Венгрия).
Группа H
- "ПСЖ" (Франция).
- "Манчестер Юнайтед" (Англия).
- "Лейпциг" (Германия).
- "Башакшехир" (Турция).