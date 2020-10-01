Дрогба получил награду президента УЕФА
Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба получил награду президента УЕФА. Приз вручается за вклад в развитие футбола.
Дрогба выступал в составе "Ле Мана", "Генгама", "Марселя", "Галатасарая", а также "Шанхая" и "Монреаля". Больше всего запомнился игрой за лондонский клуб, с которым в 2012 году выиграл Лигу чемпионов.
Обладатели награды президента УЕФА
- Жак Делор (Франция).
- Ги Ру (Франция).
- Хуан Сантистебан (Испания).
- Бобби Робсон (Англия).
- Паоло Мальдини (Италия).
- Эрни Уокер (Шотландия).
- Франк Райкаард (Нидерланды).
- Вильфрид Штрауб (Германия).
- Альфредо Ди Стефано (Испания).
- Бобби Чарльтон (Англия).
- Эусебио (Португалия).
- Раймон Копа (Франция).
- Джанни Ривера (Италия).
- Франц Бекенбауэр (Германия).
- Йохан Кройфф (Нидерланды).
- Йозеф Масопуст (Чехия).
- Франческо Тотти (Италия).
- Дэвид Бекхэм (Англия).
- Эрик Кантона (Франция).
- Дидье Дрогба (Кот д'Ивуар)