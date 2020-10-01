Дрогба получил награду президента УЕФА

Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба получил награду президента УЕФА. Приз вручается за вклад в развитие футбола.

Дрогба выступал в составе "Ле Мана", "Генгама", "Марселя", "Галатасарая", а также "Шанхая" и "Монреаля". Больше всего запомнился игрой за лондонский клуб, с которым в 2012 году выиграл Лигу чемпионов.

Обладатели награды президента УЕФА