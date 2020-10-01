Олимпийская чемпионка Алина Загитова не попала в состав участников серии "Гран-при" сезона-2020/21. В этом году из-за пандемии коронавируса участие в этапах примут ограниченное количество спортсменов.
Так, российские фигуристки будут выступать только на этапе в России. Также там заявлены спортсменки из Грузии, Азербайджана и Белоруссии.
Списки участников "Гран-при" опубликованы на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Соревнования запланированы с 20 по 22 ноября.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".