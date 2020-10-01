Загитова не примет участия в серии "Гран-при"

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не попала в состав участников серии "Гран-при" сезона-2020/21. В этом году из-за пандемии коронавируса участие в этапах примут ограниченное количество спортсменов.

Так, российские фигуристки будут выступать только на этапе в России. Также там заявлены спортсменки из Грузии, Азербайджана и Белоруссии.

Списки участников "Гран-при" опубликованы на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Участницы "Гран-при России"

Елизавета Туктамышева (Россия).

Александра Трусова (Россия).

Анна Щербакова (Россия).

Софья Самодурова (Россия).

Евгения Медведева (Россия).

Алёна Косторная (Россия).

Анастасия Гулякова (Россия).

Алина Урушадзе (Грузия).

Виктория Сафонова (Белоруссия).

Екатерина Рябова (Азербайджан).

Соревнования запланированы с 20 по 22 ноября.