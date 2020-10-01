Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Загитова не примет участия в серии "Гран-при"
Российская нефть в сентябре подешевела в полтора раза
В клинике Новгорода разместили в коридорах заражённых коронавирусом
Елена Соломатина предупредила об опасности минеральной воды
Владимир Хорошев: "Качественные кроссовки не вредят здоровью"
Половина россиян испытывает трудности в общении с пожилыми родителями
Хачанов потратил 3,5 часа, чтобы выйти в третий круг "Ролан Гаррос"
Почти половина россиян от 18 до 45 лет не хочет заводить детей
Госдума: Еревану и Баку стоит прислушаться к мировым лидерам

Самый дорогой футболист "Динамо" переходит в "Вольфсбург"

"Вольфсбург" договорился с московским "Динамо" о переходе нападающего Максимилиана Филиппа. Немецкий клуб арендовал игрока до окончания сезона.

Летом 2019 года Филипп перешёл в "Динамо" из дортмундской "Боруссии" за 20 млн евро. Этот трансфер стал самым дорогим в истории бело-голубых.

Филипп провёл в "Динамо" 29 матчей, в которых забил 9 мячей.

"Вольфсбург" станет третьим немецким клубом для 26-летнего форварда. Ранее Филипп, кроме "Боруссии", выступал за "Фрайбург".

Последние материалы
Хакан Аксай: в Турции считают, что Москва хочет наказать Ереван
Владимир Хорошев: "Качественные кроссовки не вредят здоровью"
Половина россиян испытывает трудности в общении с пожилыми родителями
Костровский: "Зенит" в прошлом году играл в "группе смерти"
"Острый дефицит доверия": Минск окончательно поссорился с Киевом?
Хачанов потратил 3,5 часа, чтобы выйти в третий круг "Ролан Гаррос"
Госдума: Еревану и Баку стоит прислушаться к мировым лидерам
Почти половина россиян от 18 до 45 лет не хочет заводить детей
"Спартак" может пропустить матч с "Енисеем" и выйти в 1/8 Кубка России
В Челябинской области состоится фестиваль "Уральский характер"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Путина попросили "разобраться с Первым каналом"

"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".

Путина попросили "разобраться с Первым каналом"
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Полезно знать
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Новости Белоруссии
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Мир. Новости мира
Переговоры РФ и Турции по Карабаху провалились
Игорь Буккер Таинственные ритуалы кочевников Сибири Игорь Буккер Усам Оздемиров "Один пояс, один путь" плюс евразийская интеграция Усам Оздемиров Василий Амирджанов В "Силовичке" детей научат Родину любить Василий Амирджанов
Комментарии
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
"К 60-ти мы уже не вернемся никогда": что будет с курсом рубля
Политолог рассказал, почему военная помощь России Армении не обсуждается
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Юрий Кнутов: России надо готовится к войне с Турцией
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
Названы условия участия России в войне за Карабах
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Сергей Сухинов: "Инопланетный разум — часть нашей реальности"
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников