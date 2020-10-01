Самый дорогой футболист "Динамо" переходит в "Вольфсбург"

"Вольфсбург" договорился с московским "Динамо" о переходе нападающего Максимилиана Филиппа. Немецкий клуб арендовал игрока до окончания сезона.

Летом 2019 года Филипп перешёл в "Динамо" из дортмундской "Боруссии" за 20 млн евро. Этот трансфер стал самым дорогим в истории бело-голубых.

Филипп провёл в "Динамо" 29 матчей, в которых забил 9 мячей.

"Вольфсбург" станет третьим немецким клубом для 26-летнего форварда. Ранее Филипп, кроме "Боруссии", выступал за "Фрайбург".