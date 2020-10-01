В элитном групповом этапе Кубка России завершились матчи второго тура. 21 и 22 октября пройдут матчи с участием клубов ФНЛ и РПЛ. Тогда болельщики узнают 10 участников 1/8 финала.
На данный момент потеряли даже теоретические шансы на выход в следующий раунд шесть команд.
Перед последним матчем в группе 2 между "Енисеем" и "Спартаком" возникла ситуация, когда красно-белые могут отказаться от игры, получить техническое поражение, но всё равно выйти в 1/8 финала.
В таком случае у "Спартака", "Родины" и "Енисея" будет одинаковое количество очков — по 3. Но по дополнительным показателям (разность забитых и пропущенных мячей) красно-белые будут первыми в таблице.
При этом в Кубке России в случае отказа от матча происходит снятие с турнира. Но в этом сезоне в регламенте сделали исключение для элитного группового этапа. Если "Спартак" не выйдет на игру, то никаких дисциплинарных санкций для команды не будет.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".