"Спартак" может пропустить матч с "Енисеем" и выйти в 1/8 Кубка России

В элитном групповом этапе Кубка России завершились матчи второго тура. 21 и 22 октября пройдут матчи с участием клубов ФНЛ и РПЛ. Тогда болельщики узнают 10 участников 1/8 финала.

На данный момент потеряли даже теоретические шансы на выход в следующий раунд шесть команд.

"Волга" (Ульяновск).

"Салют" (Белгород).

"Ленинградец" (Лен. область).

"Зенит" (Иркутск).

"Звезда" (Пермь).

"Черноморец" (Новороссийск).

Причуды регламента

Перед последним матчем в группе 2 между "Енисеем" и "Спартаком" возникла ситуация, когда красно-белые могут отказаться от игры, получить техническое поражение, но всё равно выйти в 1/8 финала.

В таком случае у "Спартака", "Родины" и "Енисея" будет одинаковое количество очков — по 3. Но по дополнительным показателям (разность забитых и пропущенных мячей) красно-белые будут первыми в таблице.

"Спартак" — 3 очка, разница 5-4. "Енисей" — 3 очка, разница 3-3. "Родина" — 3 очка, разница 4-5.

При этом в Кубке России в случае отказа от матча происходит снятие с турнира. Но в этом сезоне в регламенте сделали исключение для элитного группового этапа. Если "Спартак" не выйдет на игру, то никаких дисциплинарных санкций для команды не будет.