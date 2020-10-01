"Барселона" объявила о трансфере защитника "Аякса" Сержиньо Деста. За 19-летнего футболиста сборной США каталонцы заплатят 21 млн евро. Также амстердамский клуб может получить 5 млн евро в качестве бонуса за успешные выступления игрока, сообщает пресс-служба "Барсы".
Дест стал первым американцем в истории "Барселоны". Его контракт рассчитан на пять лет. Сумма отступных составляет 400 млн евро.
Несмотря на наличие американского гражданства, Дест родился в Голландии. В Алмере он начал заниматься футболом, а позже перешёл в школу "Аякса".
В составе амстердамской команды провёл один полноценный сезон. Дест отыграл 38 матчей, в которых забил два мяча.
За сборную США Дест дебютировал в сентябре 2019 года и провёл с тех пор три матча.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".