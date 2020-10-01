"Барселона" подписала первого в своей истории американца

"Барселона" объявила о трансфере защитника "Аякса" Сержиньо Деста. За 19-летнего футболиста сборной США каталонцы заплатят 21 млн евро. Также амстердамский клуб может получить 5 млн евро в качестве бонуса за успешные выступления игрока, сообщает пресс-служба "Барсы".

Дест стал первым американцем в истории "Барселоны". Его контракт рассчитан на пять лет. Сумма отступных составляет 400 млн евро.

Сержиньо Дест

Несмотря на наличие американского гражданства, Дест родился в Голландии. В Алмере он начал заниматься футболом, а позже перешёл в школу "Аякса".

В составе амстердамской команды провёл один полноценный сезон. Дест отыграл 38 матчей, в которых забил два мяча.

За сборную США Дест дебютировал в сентябре 2019 года и провёл с тех пор три матча.