Международный фестиваль бега ROSA RUN пройдет на "Розе Хутор"

Со 15 по 18 октября на горном курорте в пятый раз состоится одно из главных событий в мире любительского спорта — Международный фестиваль бега ROSA RUN.

В программе пятого, юбилейного, фестиваля — забеги и разнообразные активности:

"вертикальный километр";

командный квест;

карнавал;

горный трейл;

конкурсы для болельщиков;

лекторий;

баттлы;

мастер-классы;

ярмарка спортивных товаров;

тематические вечеринки каждый день.

Ожидается, что в этом году фестиваль соберёт около трёх тысяч человек — любителей бега и профессиональных спортсменов из разных городов России.

Как отмечает директор Фестиваля бега ROSA RUN Андрей Кавун:

"Фестиваль ROSA RUN стал уже традицией для многих бегунов, которые приезжают на "Розу Хутор". В этом году мы проводим мероприятие в октябре и ожидаем еще больше участников, ведь в программе не только "фановые" забеги для всей семьи, но и трейлы по красивейшим горным трассам, в осенних красках. Нас всех — и участников, и организаторов — ждут новые впечатления после долгого периода ограничений".

В 2020 году тема фестиваля — супергерои. Участникам предстоит открыть в себе суперсилу бега, показать свои суперспособности на дистанции. А на карнавале — пробежать в образе любимого супергероя. За лучшие костюмы будут присуждаться призы.

Каждый участник получает одну трофейную фестивальную футболку и возможность собрать коллекцию медалей за участие во всех днях.

На период проведения фестиваля участники и их болельщики получат скидку на проживание в отелях "Розы Хутор", бесплатные ски-пассы до Горной Олимпийской деревни, а также смогут воспользоваться специальными тарифами, действующими в ресторанах, на экскурсиях и активностях курорта.

Проведи самую красивую осень на бегу в горах!

Регистрация на ROSA RUN — на www.rosarun.ru.