Со 15 по 18 октября на горном курорте в пятый раз состоится одно из главных событий в мире любительского спорта — Международный фестиваль бега ROSA RUN.
В программе пятого, юбилейного, фестиваля — забеги и разнообразные активности:
Ожидается, что в этом году фестиваль соберёт около трёх тысяч человек — любителей бега и профессиональных спортсменов из разных городов России.
Как отмечает директор Фестиваля бега ROSA RUN Андрей Кавун:
"Фестиваль ROSA RUN стал уже традицией для многих бегунов, которые приезжают на "Розу Хутор". В этом году мы проводим мероприятие в октябре и ожидаем еще больше участников, ведь в программе не только "фановые" забеги для всей семьи, но и трейлы по красивейшим горным трассам, в осенних красках. Нас всех — и участников, и организаторов — ждут новые впечатления после долгого периода ограничений".
В 2020 году тема фестиваля — супергерои. Участникам предстоит открыть в себе суперсилу бега, показать свои суперспособности на дистанции. А на карнавале — пробежать в образе любимого супергероя. За лучшие костюмы будут присуждаться призы.
Каждый участник получает одну трофейную фестивальную футболку и возможность собрать коллекцию медалей за участие во всех днях.
На период проведения фестиваля участники и их болельщики получат скидку на проживание в отелях "Розы Хутор", бесплатные ски-пассы до Горной Олимпийской деревни, а также смогут воспользоваться специальными тарифами, действующими в ресторанах, на экскурсиях и активностях курорта.
Проведи самую красивую осень на бегу в горах!
Регистрация на ROSA RUN — на www.rosarun.ru.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".