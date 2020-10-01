УЕФА может допустить болельщиков на матчи ЛЧ с согласия местных властей

УЕФА может разрешить клубам Лиги чемпионов допускать болельщиков на трибуны. В организации таким образом хотят помочь командам преодолеть последствия пандемии коронавируса, сообщает Mundo Deportivo.

Сейчас союз рассматривает вопрос с регламентом допуска на трибуны. В любом случае, для заполнения стадионов будет необходимо согласие местных властей.

Квалификационные раунды еврокубковых турниров, а также доигровка сезона-2019/20 прошли без присутствия фанатов. Единственным матчем, на который были допущены болельщики, стала встреча за Суперкуок УЕФА "Баварии" и "Севильи". На стадионе в Будапеште присутствовали 15 тыс. человек.