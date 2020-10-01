Колосков: "У российских клубов очень хорошие шансы выйти в плей-офф ЛЧ"

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с "Правдой. Ру" отметил, что перед жеребьёвкой Лиги чемпионов нет смысла гадать по поводу соперников российских клубов. По его словам, "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" могут как обыграть фаворитов, так и уступить аутсайдерам.

"Практика показывает, к сожалению, что мы можем обыграть любого — "Баварию", "Манчестер", "Барселону" и может проиграть любой команде — болгарам, венграм и прочим. Поэтому здесь просто бессмысленная трата времени гадания. Важно подчеркнуть что… У нас в этих трех клубах есть достаточное количество футболистов такого настоящего европейского уровня футбольного — и в "Зените", и в "Локомотиве", и в "Краснодаре", — заявил Колосков.

Вместе с тем Колосков считает, что у российских клубов есть хорошие шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Это говорит как раз о том, что у нас есть, как никогда, очень хорошие шансы не просто поучаствовать в групповом этапе, а выйти в плей-офф. Я думаю, что этот оптимизм просто-напросто подтверждается практикой, что футболисты сегодня в этих клубах могли бы играть в любом европейском сильном клубе. Поэтому у меня есть надежда на то, что мы увидим и результат хороший, и футбол хороший, и, самое главное, увидим наши команды уже весной будущего года в играх плей-офф Лиги чемпионов", — отметил Колосков.

Жеребьёвка Лиги чемпионов состоится 1 октября. Начало мероприятия в Ньоне — 19.00 по московскому времени.