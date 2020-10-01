"Ростов" объявил о переходе Шомуродова в "Дженоа"

"Ростов" сообщил об уходе узбекистанского нападающего Элдора Шомуродова. Футболист продолжит карьеру в итальянском "Дженоа".

Условия сделки между клубами не разглашаются. Ранее итальянские СМИ сообщали, что генуэзцы заплатят за футболиста 8 млн евро. Также донской клуб получит 15% от дальнейшей перепродажи игрока.

"Мы благодарны Эльдору за его самоотдачу, голы и вклад, который он внёс в успехи команды! Желаем тебе удачи, Эльдор!" — говорится в сообщении ростовчан.

Шомуродов перешёл в "Ростов" из "Бунёдкора" в 2017 году. В составе команды он провёл 80 матчей, в которых забил 17 голов.