Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с подмосковными "Химками". Детали соглашения станут известны позже, сообщает "СЭ".
Глушаков не играл с конца июля, когда завершил свои выступления за "Ахмат". В сезоне-2019/20 футболист провёл 27 матчей, в которых забил шесть мячей.
Для Глушакова "Химки" станут седьмым клубом в карьере.
Всего за клубы провёл 425 матчей и забил 66 голов.
В составе сборной России Глушаков отыграл 57 матчей и забил 5 мячей.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".