Глушаков стал игроком "Химок"

Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с подмосковными "Химками". Детали соглашения станут известны позже, сообщает "СЭ".

Глушаков не играл с конца июля, когда завершил свои выступления за "Ахмат". В сезоне-2019/20 футболист провёл 27 матчей, в которых забил шесть мячей.

Денис Глушаков

Для Глушакова "Химки" станут седьмым клубом в карьере.

"Ника" (Москва) — 13 матчей.

СКА (Ростов-на-Дону) — 16 матчей, 6 голов.

"Звезда" (Иркутск) — 35 матчей, 8 голов.

"Локомотив" (Москва) — 161 матч, 23 гола.

"Спартак" (Москва) — 173 матча, 23 гола.

"Ахмат" (Грозный) — 27 матчей, 6 голов.

Всего за клубы провёл 425 матчей и забил 66 голов.

В составе сборной России Глушаков отыграл 57 матчей и забил 5 мячей.