После выхода "Краснодара" в групповой этап Лиги чемпионов российские клубы установили рекорд - впервые в истории от России в основной сетке турнира будут представлять три команды. Вместе с "быками" в групповом этапе выступят "Зенит" и "Локомотив".
Жеребьёвка турнира состоится 1 октября и начнётся в 19.00. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о "корзинах", которые были образованы перед мероприятием УЕФА.
Россия стала девятой страной, которая будет представлена тремя клубами в Лиге чемпионов.
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.