Россия стала девятой страной с тремя клубами в Лиге чемпионов

После выхода "Краснодара" в групповой этап Лиги чемпионов российские клубы установили рекорд - впервые в истории от России в основной сетке турнира будут представлять три команды. Вместе с "быками" в групповом этапе выступят "Зенит" и "Локомотив".

Жеребьёвка турнира состоится 1 октября и начнётся в 19.00. Ранее "Правда.Ру" рассказывала о "корзинах", которые были образованы перед мероприятием УЕФА.

Россия стала девятой страной, которая будет представлена тремя клубами в Лиге чемпионов.