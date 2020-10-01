Российских клубов нет во второй "корзине" Лиги чемпионов

В среду, 30 сентября, стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов. Россию в основной сетке турнира представят три клуба — "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар".

1 октября в Ньоне состоится жеребьёвка группового этапа. 32 команды разбиты на четыре "корзины". В групповом этапе не могут встретиться друг с другом команды из одной страны, а также представители России и Украины.

Мероприятие начнётся в 19.00 по московскому времени.

"Корзины" жеребьёвки Лиги чемпионов

1-я корзина

"Реал" (Испания).

"Севилья" (Испания).

"Бавария" (Германия).

"Ливерпуль" (Англия).

"Ювентус" (Италия).

"ПСЖ" (Франция).

"Порту" (Португалия).

"Зенит" (Россия).

2-я корзина

"Барселона" (Испания).

"Атлетико" (Испания).

"Манчестер Сити" (Англия).

"Манчестер Юнайтед" (Англия).

"Челси" (Англия).

"Боруссия" Д (Германия).

"Аякс" (Голландия).

"Шахтёр" (Украина).

3-я корзина

"Интер" (Италия).

"Лацио" (Италия).

"Аталанта" (Италия).

"Лейпциг" (Германия).

"Зальцбург" (Австрия).

"Олимпиакос" (Греция).

"Краснодар" (Россия).

"Динамо" (Украина).

4-я корзина