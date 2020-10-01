В среду, 30 сентября, стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов. Россию в основной сетке турнира представят три клуба — "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар".
1 октября в Ньоне состоится жеребьёвка группового этапа. 32 команды разбиты на четыре "корзины". В групповом этапе не могут встретиться друг с другом команды из одной страны, а также представители России и Украины.
Мероприятие начнётся в 19.00 по московскому времени.
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.