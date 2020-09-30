"Химки" подтвердили переговоры с Глушаковым

Спортивный директор "Химок" Дмитрий Ульянов сообщил, что клуб ведёт переговоры с полузащитником Денисом Глушаковым. 33-летний футболист с июля находится без команды.

По словам Ульянова, контракт Глушаков должен подписать в ближайшее время.

"Есть подвижки в переговорах с Денисом Глушаковым. Если ничего глобального не произойдет, в ближайшее время он будет в "Химках", — приводит "РИА Новости" слова Ульянова.

"Химки" занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда в девяти турах одержала одну победу и трижды сыграла вничью.