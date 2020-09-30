Экс-игрок "Урала" Ароян отказался от контракта и ушёл на фронт

Бывший игрок "Урала" Вараздат Ароян не стал подписывать контракт с греческим клубом "Ларисса". Переход сорвался из-за того, что футболист принял решение уйти на фронт.

"Футболист, как и все граждане Армении до 40 лет, мобилизован и уже находится на расположении армии", — сообщает пресс-служба "Лариссы".

Ароян 22 сентября расторг контракт с "Уралом" по взаимному согласию сторон. Футболист вёл переговоры с "Лариссой" и уже был готов поставить подпись под контрактом, но 28 сентября в Армении была объявлена мобилизация из-за военных действий в Нагорном Карабахе.

Ароян является капитаном сборной Армении. Хавбек выступал за "Урал" с 2017 года. Он провёл в составе команды 55 мтачей, в которых забил три мяча.

В составе сборной Армении Ароян отыграл 52 матча, забив 2 мяча.