Ломовицкий расторг контракт с "Химками" ради возвращения в "Спартак"

Полузащитник Александр Ломовицкий более не является игроком "Химок". Спортивный директор подмосковного клуба Дмитрий Ульянов сообщил Sport24, что футболист воспользовался пунктом в арендном соглашении и расторг его.

Ломовицкий провёл в составе "Химок" восемь матчей, в которых забил два мяча. Его голы принесли команде очки в матчах с "Ротором" (1:1) и "Динамо" (1:0).

Ранее сообщалось, что "Спартак" вернёт Ломовицкого в клуб. В составе красно-белых игрок ранее провёл 18 матчей. В прошлом сезоне выступал за тульский "Арсенал" — 24 матча, 2 гола.