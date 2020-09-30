Новичок сборной Жиров получил два предложения от клубов из России

Защитник "Зандхаузена" Александр Жиров получил два предложения от российских клубов. Обе команды представляют Российскую премьер-лигу, сообщает "СЭ".

Сам игрок, который был вызван в сборную России на матчи против Швеции, Турции и Венгрии, хотел бы остаться в Европе. К футболисту есть интерес со стороны двух клубов второй Бундеслиги — "Ганновера" и "Гамбурга".

Жиров выступает за "Зандхаузен" с июля 2018 года. Состав немецкой команды футболист пополнил в качестве свободного агента. В РПЛ ранее выступал за "Анжи" и "Томь".