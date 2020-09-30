Неймар стал самым крупным неплательщиком налогов в Испании

Бывший нападающий "Барселоны" Неймар возглавил список неплательщиков налогов в Испании. По состоянию на конец 2019 года он задолжал бюджету 34,6 млн евро. В эту сумму включены штрафы в размере 1 млн, сообщает ABC.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Каталонцы продали футболиста в "ПСЖ" за 222 млн евро, что сделало его самым дорогим игроком в мире.

Кроме испанских налоговых органов вопросы к Неймару есть в Бразилии. Суд этой страны рассмотрел дело о неуплате налогов против Неймара в 2017 году. Он был оштрафован на 1,2 млн евро.