Клуб из Минска отказался играть в знак солидарности с Левченко

Гандбольный клуб "Витязь-Леон" из Минска отказался выходить на паркет против команды "Машека" из Моиглёва. Решение в команде объяснили тем, что хотят поддержать баскетболистку Елену Левченко, которую ранее задержала милиция.

Левченко была задержана за участие в несанкционированном митинге оппозиции. Суд арестовал спортсменку на 15 суток. Ранее бронзовый призёр чемпионата Европы-2007 приняла участие в акции "Свободного объединения спортсменов Белоруссии", высказав недовольство президентом Александром Лукашенко.