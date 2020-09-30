"Спартак" поднял предложение по Хюсаю до 8 млн

Албанский защитник "Наполи" Эльсеид Хюсай близок к переходу в "Спартак". Красно-белые увеличили предложение по футболисту с 5 до 8 млн евро, сообщает AreaNapoli.

Самому игроку предлагается зарплат в размере 3 млн евро в год. Переговоры находятся в заключительной стадии.

Эльсеид Хюсай

Хюсай в 15-летнем возрасте переехал в Италию, где занимался в академии "Эмполи". Там же он начала профессиональную карьеру, а в 2015 году перебрался в "Наполи".