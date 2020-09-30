Албанский защитник "Наполи" Эльсеид Хюсай близок к переходу в "Спартак". Красно-белые увеличили предложение по футболисту с 5 до 8 млн евро, сообщает AreaNapoli.
Самому игроку предлагается зарплат в размере 3 млн евро в год. Переговоры находятся в заключительной стадии.
Хюсай в 15-летнем возрасте переехал в Италию, где занимался в академии "Эмполи". Там же он начала профессиональную карьеру, а в 2015 году перебрался в "Наполи".
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