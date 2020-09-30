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"Зенит" о жеребьёвке ЛЧ: "Нас боятся больше "Севильи", "Порту" и "ПСЖ"

"Зенит" отреагировал на предварительные итоги голосования перед жеребьёвкой Лиги чемпионов. УЕФА на своём официальном сайте предложил болельщикам выбрать самую "неудобную" команду из первой "корзины".

За день до проведения жеребьёвки фанаты больше всего не хотят для своих команд "Баварию" и "Ливерпуль".

Голосование УЕФА

  • "Бавария" — 50%.
  • "Ливерпуль" — 24%.
  • "Реал" — 8%.
  • "Ювентус" — 5%.
  • "Зенит" — 4%.
  • "Севилья" — 3%.
  • "ПСЖ" — 3%.
  • "Порту" — 3%.

"Нас боятся больше, чем "ПСЖ", "Севилью" и "Порту", — говорится в сообщении "Зенита" в Twitter.

Мероприятие состоится 1 октября в Ньоне. Начало жеребьёвки — 19.00 по московскому времени.

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