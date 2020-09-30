"Зенит" отреагировал на предварительные итоги голосования перед жеребьёвкой Лиги чемпионов. УЕФА на своём официальном сайте предложил болельщикам выбрать самую "неудобную" команду из первой "корзины".
За день до проведения жеребьёвки фанаты больше всего не хотят для своих команд "Баварию" и "Ливерпуль".
"Нас боятся больше, чем "ПСЖ", "Севилью" и "Порту", — говорится в сообщении "Зенита" в Twitter.
Мероприятие состоится 1 октября в Ньоне. Начало жеребьёвки — 19.00 по московскому времени.
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